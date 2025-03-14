Італія

Італійський талант хоче отримувати стабільну ігрову практику.

Юний нападник італійського Мілана Франческо Камарда влітку хоче змінити клубну прописку. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 17-річний форвард хоче піти в оренду заради того, щоб отримувати більше ігрової практики. Камарда має намір відправитися в оренду наступного літа.

Чинний контракт гравця із клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Ческо Камарда відіграв за Мілан 13 матчів.