Італійський талант хоче отримувати стабільну ігрову практику.
Камарда, getty images
14 березня 2025, 12:49
Юний нападник італійського Мілана Франческо Камарда влітку хоче змінити клубну прописку. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 17-річний форвард хоче піти в оренду заради того, щоб отримувати більше ігрової практики. Камарда має намір відправитися в оренду наступного літа.
Чинний контракт гравця із клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Ческо Камарда відіграв за Мілан 13 матчів.