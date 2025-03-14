Лука Мар'януччі має приєднатися до колективу Антоніо Конте.
Лука Мар'януччі, Getty Images
14 березня 2025, 18:52
Центральний захисник Емполі Лука Мар'януччі стане гравцем Наполі наступного літа, передає Ніколо Скіра.
За даними журналіста, 20-річний італієць обійдеться Наполі в десять мільйонів євро. Вихованець Емполі підпише контракт, розрахований до кінця червня 2030 року.
Сезон-2024/25 є дебютним для Мар'януччі в основній команді "адзуррі". На його рахунку два асисти в 14-х матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що неаполітанці також цікавляться центрбеком Удінезе.