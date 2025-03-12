Італія

Умар Соле перейшов вільним агентом взимку, проте встиг заявити про себе.

Центральний захисник Умар Соле перебував у статусі вільного агента з вересня після припинення співпраці з Зальцбургом та лише три місяці тому офіційно приєднався до Удінезе, але гравцю вдалося з перших матчів в Італії гучно заявити про себе.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 25-річний француз своєю надійною грою в обороні привернув увагу з боку міланського Інтера та Наполі, які очолюють турнірну таблицю Серії А.

Окрім цього, за інформацією джерела, за розвитком Соле також слідкують щонайменше два клуби англійської Прем'єр-ліги, проте які саме — не уточнюється.

З моменту свого зимового переходу до Удінезе Умар Соле провів 774 хвилин у 9 матчах Серії А, в яких він віддав один асист та заробив вилучення. Його контракт розрахований до кінця червня 2027 року.