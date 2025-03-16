Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 16 березня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 16 БЕРЕЗНЯ, 19:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Зазнавши чергової значної невдачі в ході поточної кампанії, Ювентус прагне покращити своє турнірне становище, оскільки боротьба клубу за втримання четвертої сходинки Серії А триває. Фіорентину теж можна вважати претендентом на це місце, однак до сьогоднішнього вечірнього протистояння вона підходить відстаючи від свого суперника на сім очок.

Тижнем раніше колектив Раффаеле Палладіно доволі очікувано поступився Наполі (1:2) на виїзді. У той же час минулого четверга Фіорентина дісталася чвертьфіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА, розібравшись удома з грецьким Панатінаїкосом (3:1, 5:4 — за сумою двох матчів). У наступному раунді оновленого турніру на клуб із Флоренції чекає словенський Целє.

Позбавлені єврокубків ще в середині лютого "б'янконері" в минулому турі вперше з 1967 року поступилися в матчі чемпіонату Італії у Турині з різницею в чотири або більше голів. Команда Тіаго Мотти приймала Аталанту, дозволивши гостям святкувати взяття воріт Мікеле Ді Грегоріо чотири рази, так і не знайшовши бодай якоїсь відповіді на розгром.

Болюча поразка повернула на землю вболівальників туринців, коли деякі з них починали мріяти про боротьбу за Скудетто. Тепер 36-разовому чемпіону Італії доведеться зосередитися на більш реалістичних цілях. Фіорентині періодично вдається дати гідний бій Ювентусу на власному полі, тож очікуємо, що сьогодні статистика протистоянь на Стадіо Артеміо Франкі не зазнає значних змін.

За версією букмекерів, Ювентус є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.21, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 3.65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Адлі, Фаджолі, Фолоруншо, Госенс — Гудмундссон, Кін

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Келлі, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Маккенні, Копмейнерс, Їлдиз — Коло Муані

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