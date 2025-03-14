Італія

Італійський голкіпер прагне продовжувати грати у Парижі.

Футбольний агент голкіпера Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумми, Енцо Райола, прокоментував майбутнє свого клієнта.

"Нашим пріоритетом є продовження контракту з ПСЖ", – заявив Райола в коментарі для L'Équipé.

Доннарумма приєднався до паризького гранда в 2021 році в якості вільного агента після відходу з Мілана. Чинна угода італійського воротаря з ПСЖ спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні Джанлуїджі зіграв 30 матчів на клубному рівні, в яких він пропустив 28 голів і 8 разів залишав ворота "сухими".