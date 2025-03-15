Італія

Голкіпер Дженоа прокоментував перемогу над Лечче.

Генуезький Дженоа у рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A напередодні на власному полі обіграв Лечче.

Дженоа — Лечче 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри воротар "грифонів" Нікола Леалі поділився враженнями від гри власної команди.

"У нас є важливий запас для порятунку, але ми повинні продовжувати йти від матчу до матчу, щоб зробити все, що в наших силах, аби вижити в Серії A.

Малиновський? Він приносить досвід, якість і багато іншого. Він є гравцем основи. Сьогодні він показав чудовий виступ, щоб знайти свій ігровий ритм. В останні місяці він дуже добре працював, щоб повернутись. Ми його повністю підтримуємо, бо знаємо, що він може змінити ситуацію.

Я намагався прожити кожен свій професійний досвід у кар’єрі з користю. Наприклад, як я робив це в Асколі. Минулого року я погодився бути "другим номером" у воротах такого великого клубі, як Дженоа, знаючи, що готовий до виступів, які допоможуть команді, і я щасливий", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в туринського Ювентуса.