Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 14 березня 2025 року.

Генуезький Дженоа у домашньому матчі двадцять дев’ятого туру італійської Серії A переграв Лечче — 2:1.

Цього разу команда Патріка Вієйра виграла поєдинок на власному полі з допомогою одразу двох гольових передач українського півзахисника Руслана Маліновського, який зробив свою справу в першому таймі, після чого трохи пограв після перерви, і зрештою був замінений.

Як не дивно, одразу після відходу українця з поля, Дженоа пропустив і створив собі нервове закінчення протистояння в грі, де у "вовків" узагалі мало що виходило в атаці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Лечче у рамках 29 туру Серії А-2024/25:

Дженоа — Лечче 2:1

Голи: Міретті, 16, 45+2 — Крстович, 68

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 81), Де Вінтер, Х. Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Дзанолі (Екатор, 72), Маліновський (Маттурро, 56), Міретті (Онана, 81) — Пінамонті.

Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 57), Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі (Каба, 57), Гельгасон (Банда, 82) — П’єротті (Ндрі, 46), Беріша, Тете (Карлссон, 46) — Крстович.

Попередження: Мартін, Міретті, Васкес — Беріша, Крстович