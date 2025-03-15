Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 15 березня, відбуваються матчі 29 туру італійської Серії А.

У першій грі Монца на своєму полі не втримала перемоги над Пармою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі поля забили гол на 60 хвилині зусиллями Армандо Іццо, але на 84 хвилині Анге-Йоан Бонні зрівняв цифри на табло.

Після 29 турів Монца набрала 15 очок і посідає останнє місце у Серії А, а у Парми 25 балів та 17 позиція.

Монца — Парма 1:1

Голи: Іццо, 60 - Бонні, 84.

Монца: Тураті — Перейра, Іццо, Д'Амброзіо — Бірінделлі (Акпа-Акпро, 72), Кастровіллі (Куррія, 72), Б'янко (Лекович, 80), Дзеролі (Капрарі, 86), Кір'якопулос (Гальярдіні, 80) — Кейта Діао, Мота.

Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні (Болоґг, 64), Валенті, Валері — Бернабе (Ондрейка, 82), Естевес (Ернані, 64), Кейта — Ман (Хаж Мохамед, 63), Пеллегріно, Алмквіст (Бонні, 71).

Попередження: Леоні, Мохамед, Ернані.

У другій зустрічі Верона у гостях здобула перемогу над Удінезе з рахунком 1:0. Гості забили єдиний м'яч зусиллями Ондрея Дуди на 72 хвилині.

Після 29 турів Удінезе набрав 40 очок і посідає десяте місце у чемпіонаті Італії, а у Верони — 29 балів та 14 рядок.

Удінезе — Верона 0:1

Гол: Дуда, 72

Удінезе: Окоє — Крістенсен (Ехізібує, 46), Бійол, Соле, Земура — Атта, Ловрич (Пафунді, 81), Карлстрем, Паєро (Браво, 61) — Лукка (Девіс, 81), Санчес (Еккеленкамп, 46).

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Гіларді — Чачуа, Ньяссе, Дуда, Брадарич — Суслов (Давіде Фараоні, 88) — Москера (Кастанос, 69), Сарр (Роша Лівраменто, 84).

Попередження: Крістенсен, Бійол, Соле, Браво, Атта — Гіларді, Кастанос.