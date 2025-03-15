Італія

Українець вийшов на заміну на 76-й хвилині гри.

У рамках 29-го туру Серії А Торіно на своєму полі приймав Коваленка. Гола Влашича на 70-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб господарі набрали три очки.

Зазначимо, що українець Віктор Коваленко з'явився на полі на 76-й хвилині гри.

Торіно - Емполі 1:0

Гол: Влашич, 70

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Мазіна, 46), Коко, Маріпан, Бірагі — Казадеї, Річчі — Гінейтіс (Лазаро, 63), Влашич, Ельмас (Карамо, 83) — Адамс

Емполі: Сільвестрі — Самбія (Коваленко, 76), Ісмайлі, Мар'януччі — Г'ясі, Гендерсон (Конате, 86), Грассі, Пеццелла — Куаме, Какаче — Еспозіто (Коломбо, 67)

Попередження: Гінейтіс.