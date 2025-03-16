Італія

Українцю важко в Римі.

Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про нападників команди Артема Довбика та Пауло Дібалу. Його слова наводить сайт Альфредо Педулли.

"У Більбао я побачив, що суперник занадто багато атакував, я вважав за краще замінити Артема на Суле, який надав команді більше структурованості.

Я багато чого очікую від Довбика. Артем повинен відреагувати і показати, який він гравець. Я вірю в нього, але він має вірити в нас.

Для мене Дібала — точка опори майбутнього, тому що, коли він здоровий, Рим стає іншим. Коли вино хороше, воно коштує своїх грошей.

Мій наступник? Мені здається, це передчасно, дочекайтеся кінця чемпіонату. Я не змінюю своєї думки, у мене є вибір. Тепер необхідно зосередитися на 10 іграх: 5 на виїзді та 5 вдома. Давайте змусимо їх грати до смерті, віддавши всі сили", — заявив Раньєрі.

Найближчий свій матч Рома проведе сьогодні з Кальярі. Початок гри о 19:00 за київським часом.