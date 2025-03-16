Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру італійської Серії А, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та туринський Ювентус.

Флорентійська Фіорентина та туринський Ювентус зіграють у двадцять дев'ятому турі італійської Серії A на Артеміо Франкі.

Раффаеле Палладіно, після поразки від Наполі (1:2). використав із перших хвилин Пограчича в трійці центральних захисників, тоді як Мандрагора та Госенс гратимуть у півзахисті.

Тіаго Мотта, на тлі розгрому від бергамаської Аталанти (0:4), залучив до стартового складу Калулу та Вейгу в центрі оборони, тоді як Копмейнерс гратиме праворуч в атаці.

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Катальді, Фаджолі, Госенс — Гудмундссон, Кін.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Бельтран, Комуццо, Дзаніоло, Морено, Річардсон, Ндур, Адлі, Парізі, Фолоруншо.

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Калулу, Вейга, Келлі — Локателлі, Тюрам — Копмейнерс, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольо, Альберто, Гатті, Консейсан, Д. Влахович, Їлдиз, Камб’язо, Савона, Рухі, Мбангула.



Гра Фіорентина — Ювентус почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.