Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру італійської Серії А, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та туринський Ювентус.
Тен Копмейнерс, Getty Images
16 березня 2025, 18:13
Флорентійська Фіорентина та туринський Ювентус зіграють у двадцять дев'ятому турі італійської Серії A на Артеміо Франкі.
Раффаеле Палладіно, після поразки від Наполі (1:2). використав із перших хвилин Пограчича в трійці центральних захисників, тоді як Мандрагора та Госенс гратимуть у півзахисті.
Тіаго Мотта, на тлі розгрому від бергамаської Аталанти (0:4), залучив до стартового складу Калулу та Вейгу в центрі оборони, тоді як Копмейнерс гратиме праворуч в атаці.
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Катальді, Фаджолі, Госенс — Гудмундссон, Кін.
Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Бельтран, Комуццо, Дзаніоло, Морено, Річардсон, Ндур, Адлі, Парізі, Фолоруншо.
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Калулу, Вейга, Келлі — Локателлі, Тюрам — Копмейнерс, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.
Запасні: Перін, Пінсольо, Альберто, Гатті, Консейсан, Д. Влахович, Їлдиз, Камб’язо, Савона, Рухі, Мбангула.
Гра Фіорентина — Ювентус почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.