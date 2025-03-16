Італія

Римський клуб набрав три очки.

У рамках 29-го туру італійської Серії А Рома приймала Кальярі.

На 62-й хвилині гри м'яч після подачі кутового опинився у Довбика, внаслідок чого Артем відправив його в сітку воріт.

У підсумку, саме м'яч українця приніс римській команді перемогу і три очки.

Рома - Кальярі 1:0

Гол: Довбик, 62

Рома: Свілар — Ренсх, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Паредес, Коне (Крістанте, 64), Анхеліньйо — Суле (Ель Шаараві, 64), Бальданці (Дібала, 64, Пізіллі, 76) — Довбик (Шомуродов, 72)

Кальярі: Капріле — Паломіно, Міна, Луперто — Дзортеа, Адопо (Марін, 75), Праті (Мутандва, 65), Дейола (Паволетті, 81), Оберт (Ауджелло, 65) — Віола (Макумбу, 65) — Пікколі

Попередження: Віола, Оберт.