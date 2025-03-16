Італія

Команда Сімеоне Індзагі впевнено очолює чемпіонські перегони та відірвалась від одного з переслідувачів.

Відходити на березневу міжнародну перерву з гучним матчем на завершення двадцять дев’ятого туру національної першості — це в італійській Серії A непогано вигадали. Фіорентина розігріла нас та туринський Ювентус розгромом на Артеміо Франкі за декілька хвилин до початку головного матчу недільної програми — у гості до бергамаської Аталанти завітав міланський Інтер.

І це була визначальна мить для обох команд. Бо команда Джана П’єро Гасперіні ще не перемагала в 2025 році на власному полі, тоді як чинний чемпіон випереджав її на три очки в чемпіонських перегонах, і хотів відповідно й "Богиню" відкинути подалі, і від Наполі знову створити відрив на ті самі три залікових бали. І все це на тлі матчу-відповіді в Лізі чемпіонів УЄФА для "змій" посеред тижня проти нідерландського Феєнорда, який команда Сімоне Індзагі теж залишила за собою (2:1).

Відповідно сили гості мали докладати дуже обачно, тоді як у суперників у цьому плані ситуація мала б бути кращою. Проте, як це почасти й буває у футболі, безпосередньо на полі ми побачили геть іншу картину. Інтер на досвіді проводив цей матч від першої й до останньої хвилини, і як розпочав його з моменту із влучанням від Тюрама в праву стійку чужих воріт уже на сьомій хвилині, так і продовжував у атакувальному стилі.

Аталанта лише в обмеженій кількості епізодів була дійсно близькою до забитого м’яча. Передусім, ми пригадуємо удар головою Пашалича посеред першого тайму, коли Зоммеру довелось витягати м’яч із-під поперечини, а також цілком непоганий дальній постріл Едерсона трохи повз ворота. А от у другій половині таких нагод "Богиня" не створила й близько.

Натомість невдовзі після відновлення гри господарі пропустили доволі прикрий м’яч. Гру довелось зупиняти на певний час тоді, коли Інтер готував на правому фланзі кутовий, але Чалханоглу хтось погукав із трибун, і лідер півзахисту "змій" одразу викликав медичну бригаду рятувати вболівальника, якому стало раптово зле. Доки тривала вимушена затримка, футболісти Аталанти розгубили концентрацію, і коли Хакан таки виконав корнер, то Аугусто в центрі воротарського вже ніхто не пильнував.

Напевно, цей момент десь вибив команду Гасперіні з рівноваги, і тому наприкінці матчу ми побачили те, що побачили. Едерсон на 81 хвилині спочатку під тиском Тюрама на правому фланзі власного штрафного привіз кутовий, і поки намагався довести арбітру, що суперник його палко хапав руками в боротьбі, устиг наговорити одразу на два попередження за епізод. Незрозумілі дії. А те, що Гасперіні відправився навздогін власному футболісту вже невдовзі — цілком передбачувано.

А запалав тренер Аталанти тому, що суперники чисельною перевагою одразу й скористались для свого другого м’яча, коли Барелла з правого флангу зіграв до штрафного на Лаутаро, а той пробив у дальній кут та зняв усі питання довкола цього протистояння. Майже всі, бо в компенсований час Бастоні знайшов для себе привід отримати другу жовту за необов’язковий фол у центрі поля.

У наступному турі бергамаська Аталанта гостюватиме у Фіорентини, тоді як міланський Інтер прийматиме фріульський Удінезе.



Аталанта — Інтер 0:2

Голи: Аугусто, 54, Л. Мартінес, 87



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Самарджич, 74), Гін, Колашинац — Белланова (Руджері, 59), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Де Кетеларе, 59), Лукман (Брешіаніні, 84) — Ретегі (Мальдіні, 74).



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Біссек, 66), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 90+1), Мхітарян (Фраттезі, 75), Аугусто — Л. Мартінес (Корреа, 90+1), Тюрам (Таремі, 90+1).



Попередження: Белланова — Бастоні, Павар



На 81-й хвилині був вилучений Едерсон (Аталанта) (друге попередження/неспортивна поведінка).