Італія

Відверті слова італійського функціонера.

Президент Мілана Паоло Скароні висловився про результати команди цього сезону. Його слова наводить DAZN.

"Це важкий сезон для нас, у цьому немає сумнівів. Сезон, який розчарував наших вболівальників і нас теж. І ми ставимо собі питання про майбутнє: як зробити його кращим. Я не знаю, чи можна назвати це еволюцією, це здається природним процесом, через який проходять усі клуби.

Мені подобається згадувати, що ми привезли додому хороший трофей (Суперкубок Італії — прим.), тож цей сезон не можна називати повністю негативним. Ми не вважаємо, що сезон закінчено: Ліга чемпіонів далека від досяжності, але ми продовжуємо боротьбу, і якщо нам вдасться кваліфікуватися ще до одного євротурніру, ми гратимемо з тією ж самовіддачею, з якою завжди грали на міжнародній арені", — заявив Скароні.

Раніше повідомлялося, що Пулішич погодився продовжити контракт з Міланом.