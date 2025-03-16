Італія

Американець може надовго залишитися в Мілані.

Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич готовий продовжити контракт з італійським клубом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний американець підпише нову трудову угоду до 30 червня 2029 року. Новий контракт передбачатиме підвищення зарплатні для футболіста.

Чинна трудова угода півзахисника з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Крістіан Пулішич відіграв за Мілан 38 матчів, забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.