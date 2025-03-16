Американець може надовго залишитися в Мілані.
Крістіан Пулішич, getty images
16 березня 2025, 12:48
Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич готовий продовжити контракт з італійським клубом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 26-річний американець підпише нову трудову угоду до 30 червня 2029 року. Новий контракт передбачатиме підвищення зарплатні для футболіста.
Чинна трудова угода півзахисника з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Крістіан Пулішич відіграв за Мілан 38 матчів, забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.