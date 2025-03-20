Італія

Для футболіста "неаполітанців" це друга нагорода поспіль.

Півзахисника Наполі та збірної Словаччини Станіслава Лоботку визнано найкращим гравцем своєї країни за підсумками 2024 року. Про це повідомляє прес-служба Словацького футбольного союзу.

Для 30-річного словака це друга нагорода поспіль, яка вважається найпрестижнішою в індивідуальному плані.

Друге місце зайняв захисник Феєнорда Давід Ганцко, а трійку найкращих доповнив форвард празької Спарти Лукаш Гараслін.

Найкращим молодим гравцем був визнаний вінгер Феєнорда Лео Зауер, за яким слідували вінгер Слована Ніно Марчеллі та захисник Кальярі Адам Оберт.

Найкращим тренером був визнаний Владімір Вайсс зі Слована, а за ним розташувалися Франческо Кальцона та Міхал Гашпарик.

І нарешті найкращою футболісткою була визнана Марія Миколайова – півзахисниця Санкт-Пельтен.