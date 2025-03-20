Італія

Італійський фахівець може повернутися до Мілану.

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі готовий знову очолити Мілан. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, варіант із поверненням до Мілану зацікавив італійського тренера.

Зазначається, що 57-річний італієць вважає нинішній склад Мілану дуже цікавим. При цьому для Аллегрі важливо зрозуміти, які обов'язки на нього покладуть в "россонері" та яким буде загальний проект клубу на найближчі роки.

Підкреслюється, що кілька днів тому Аллегрі мав розмову з генеральним директором Мілана Джорджо Фурлані, але роботу в клубі вони не обговорювали.

Нагадаємо, Макс Аллегрі очолював Мілан з 2010 по 2014 рік. За цей час "россонері" виграли чемпіонат та Суперкубок Італії.