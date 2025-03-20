Італійський фахівець може повернутися до Мілану.
Макс Аллегрі, getty images
20 березня 2025, 16:50
Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі готовий знову очолити Мілан. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, варіант із поверненням до Мілану зацікавив італійського тренера.
Зазначається, що 57-річний італієць вважає нинішній склад Мілану дуже цікавим. При цьому для Аллегрі важливо зрозуміти, які обов'язки на нього покладуть в "россонері" та яким буде загальний проект клубу на найближчі роки.
Підкреслюється, що кілька днів тому Аллегрі мав розмову з генеральним директором Мілана Джорджо Фурлані, але роботу в клубі вони не обговорювали.
Нагадаємо, Макс Аллегрі очолював Мілан з 2010 по 2014 рік. За цей час "россонері" виграли чемпіонат та Суперкубок Італії.