Італія

Італійське видання виключає перехід Марко до складу "россонері".

Марко Верратті, який виступає в Катарі, може повернутися в Європу. Як його можливий притулок називалися найрізноманітніші клуби, зокрема деякі команди АПЛ, а також каталонська Барселона.

А ось що стосується повернення в Італію, де він починав свою кар'єру в Пескарі — з цього приводу є великі сумніви, повідомляє видання pianetamilan.it.

Верратті не зацікавлений ні в Мілані, ні в Інтері, є трохи більша ймовірність того, що він опиниться в туринському Ювентусі.

Нагадаємо, що раніше Верратті багато років захищав кольори французького ПСЖ.