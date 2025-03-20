Італійське видання виключає перехід Марко до складу "россонері".
Марко Верратті, фото Аль-Арабі
20 березня 2025, 21:55
Марко Верратті, який виступає в Катарі, може повернутися в Європу. Як його можливий притулок називалися найрізноманітніші клуби, зокрема деякі команди АПЛ, а також каталонська Барселона.
А ось що стосується повернення в Італію, де він починав свою кар'єру в Пескарі — з цього приводу є великі сумніви, повідомляє видання pianetamilan.it.
Верратті не зацікавлений ні в Мілані, ні в Інтері, є трохи більша ймовірність того, що він опиниться в туринському Ювентусі.
Нагадаємо, що раніше Верратті багато років захищав кольори французького ПСЖ.