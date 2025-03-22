Італія

Досвідчений фахівець знову готовий повернутись до Серії A.

Туринський Ювентус переживає не найкращі часи — команда пішла на березневу міжнародну перерву з двома поспіль поразками в чемпіонаті від бергамаської Аталанти та Фіорентини із загальним рахунком (0:7).

Після цього, очевидно, позиції головного тренера "Старої Синьйори" Тіаго Мотти опинились у не найкращому становищі.

Керівництво клубу вирішило не квапитись із рішеннями до початку матчів національних збірних та використало цей час для ґрунтовного аналізу останніх виступів команди та перспектив у майбутньому.

Як повідомляє італійська преса, висновки особисто для Мотти були невтішними — тренеру дадуть можливість провести домашню гру проти генуезького Дженоа наступними вихідними, після чого очікується повідомлення про його звільнення.

І вже є кандидат на заміну для нинішнього керманича Юве — добре знайомий усім прихильникам італійського футболу Роберто Манчіні.

60-річний фахівець погодився обійняти цю посаду до завершення сезону, і якщо він виконає головне завдання — фінішувати в першій четвірці й посісти місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон, то отримає повноцінний тривалий контракт.

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили наприкінці жовтня минулого року.

До цього Роберто також працював у Лаціо, Фіорентині, Інтері, Манчестер Сіті, Галатасараї, на сезон загруз у болоті та обіймав посаду на чолі збірних Італії до 20, 21 років, а також національній команді своєї країни.