Італія

Неаполітанці жадають підсилити воротарську позицію.

Воротар італійського Торіно та збірної Сербії Ваня Мілінкович-Савич влітку може перейти в Наполі. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво неаполітанців планує придбати 28-річного голкіпера, незважаючи на те що вони близькі до продовження контракту з Алексом Меретом.

Головний тренер команди Антоніо Конте хоче таким чином створити серйозну конкуренцію на воротарській позиції та мати в своєму розпорядження двох рівноцінних голкіперів.

Чинна трудова угода гравця з "биками" розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Ваня Мілінкович-Савич провів за Торіно 30 матчів, пропустив 33 м'ячі та відіграв 10 разів "на нуль".