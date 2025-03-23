Захисник Аталанти та збірної Швеції поділився враженням від гри форвардів.
Ісак Гін, Getty Images
23 березня 2025, 14:01
Збірна Швеції готується до матчу другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Північної Ірландії на власному полі.
Напередодні гри захисника "синьо-жовтих" та бергамаської Аталанти Ісака Гіна попросили визначити найскладніших нападників, із якими йому доводилось перетинатись на футбольному полі.
"Найскладніший нападник для боротьби один-в-один? Це складне питання, але я б назвав Дьокереша. Хоча можу назвати першим і Мбаппе, але тоді Дьокереш — точно одразу за ним, якщо я більше нікого не забув.
Що стосується Мбаппе, то я сподіваюся, що він та Дьокереш ніколи не приїдуть до Італії, і мені не доведеться з ними перетинатись.
Віктор — це дуже сильний гравець фізично, і коли він веде м'яч на швидкості, його дуже важко зупинити. Тож у нього такий менталітет, який є геть не в кожного елітного гравця", — заявив шведський виконавець.
Матч Швеція — Північна Ірландія відбудеться 25 березня, о 20:00.