Італія

У Флоренції досвідчений воротар вважається недоторканим, ключовим гравцем.

Найближчим часом угода голкіпера Давіда де Хеа з Фіорентиною може бути оновлена, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, клуб із Флоренції планує активувати опцію продовження контракту з 34-річним іспанцем. У такому разі його тривалість збільшиться на рік, тоді як зараз він втрачає чинність після завершення сезону-2024/25.

Де Хеа приєднався до Фіорентини влітку 2024-го на правах вільного агента. Зазначається, що зараз він вважається недоторканим, ключовим гравцем клубу Серії А.

У ході поточної кампанії Давід узяв участь у 29-ти матчах усіх турнірів, пропустивши 32 гола й дев'ять разів зберігши свої ворота "сухими".