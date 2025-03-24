Італія

Італійський клуб давно стежить за українським півзахисником.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков входить до списку головних трансферних цілей Наполі у майбутнє літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Як відомо, раніше неаполітанці вже намагалися підписати 22-річного українця рік тому, але сторони не дійшли згоди щодо суми трансферу: Наполі пропонував 40 мільйонів євро, тоді як Шахтар вимагав 50.

За інформацією джерела, італійський клуб також розглядає кандидатури Давіде Фраттезі (Інтер) та Габрі Вейги (Аль-Ахлі).

У поточному сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 28 матчів, в яких він забив 12 голів та віддав 3 асисти.