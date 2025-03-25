Італія

Півзахисник італійського клубу прокоментував свою адаптацію в Серії A.

Шотландський центральний півзахисник Скотт Мактоміней минулого літа долучився до складу італійського Наполі в якості трансферу з англійського Манчестер Юнайтед за 30,5 млн євро.

Відтоді 28-річний виконавець уже встиг здобути стабільне місце в стартовому складі команди Антоніо Конте та став одним з її провідних гравців.

Свій процес адаптації до італійського футболу футболіст описав наступним чином:

"Чи зробив мене кращим перехід до Наполі? Я б сказав, що скоріше за все так.

Перехід до Наполі відкрив для мене інший стиль футболу, а також багато різних речей за межами футбольного поля, за що я дуже вдячний долі", — заявив шотландський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Мактомінея 31 матч, сім голів та чотири гольові передачі.