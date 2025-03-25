Італія

Наразі гравець перебуває в оренді.

Італійський нападник Себастьяно Еспозіто вже не перший рік перебуває на видноті у власній країні, проте поки що не користується попитом у клубу, який безпосередньо його виховав — міланського Інтера.

За останніх п’ять сезонів 22-річний виконавець устиг пограти в оренді за СПАЛ, Венецію, швейцарський Базель, бельгійський Андерлехт, Барі та Сампдорію, а нині перебуває на правах тимчасової угоди в Емполі.

Очікується, що футболіст повернеться до розташування "змій" найближчого літа й "сині" не активують опцію його викупу.

Натомість з Інтером спробує домовитись уже про повноцінний трансфер Рома.

Наразі "вовки" вивчають можливості для здійснення цього переходу, але вже відомо, що Еспозіто перебуває в їхньому шорт-листі на найближче літо.

Себастьяно провів у цій кампанії 28 матчів, забив 10 голів та віддав дві гольові передачі.