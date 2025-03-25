Італія

Одному з претендентів на Скудетто потрібен Юкінарі Сугавара.

Гравець Саутгемптона Юкінарі Сугавара опинився в сфері інтересів Наполі, передає Фабріціо Романо.

За даними журналіста, "адзуррі" додали 24-річного японця до свого шортлиста правих захисників. Порталом transfermarkt він оцінюється в 12 млн євро.

Сугавара представляє Саутгемптон із літа 2024 року. АЗ Алкмар тоді отримав за нього 7 млн євро.

Його контракт із клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2028-го.

На рахунку Юкінарі один гол і один асист у 28-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.