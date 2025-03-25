Італія

Захисник орендований "россоблу" в Мілана.

Правий захисник Давіде Калабрія може залишитися в Болоньї після завершення сезону-2024/25, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, "россоблу" готові розпочати переговори щодо продовження контракту з 28-річним італійцем. У лютому гравця орендували в Мілана.

Повідомляється, що в керівництві Болоньї задоволені грою Калабрії. Його угода з "россонері" втрачає чинність наприкінці червня 2025 року, тож змінити клубну прописку фулбек зможе на правах вільного агента.

На рахунку Давіде один гол і один асист у 20-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Болонья отримає право на автоматичний викуп гравця Лаціо в разі кваліфікації до Ліги чемпіонів.