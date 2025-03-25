Італія

Футболіст не відіграє значної ролі в команді Італьяно.

Центральний захисник римського Лаціо Ніколо Казале поточний сезон розпочав у оренді в складі Болоньї.

27-річний виконавець станом на сьогодні провів усього 1051 хвилин у 19 матчах за "россоблу", однак його повернення до "орлів" усе одно вважається малоймовірним.

І тим паче воно стане неможливим, якщо Болонья кваліфікується до Ліги чемпіонів УЄФА.

У такому випадку буде активовано відповідний пункт у угоді з Лаціо, і "россоблу" муситимуть заплатити 6,5 млн євро за повноцінний трансфер гравця.

Контракт Казале з потенційним новим клубом триватиме до 2029 року.

Нагадаємо, що свого часу Казале став одним із підозрюваних по справі щодо нелегальних ставок.