Італія

Команда не в найкращому тонусі, але гравець прогресує.

Цьогорічну кампанію італійської Серії A Верона проводить у боротьбі за місця поблизу екватора турнірної таблиці з акцентом на збереження права на участь у "елітному" дивізіоні й на наступний сезон.

Утім, це заважає футболістам цього клубу й надалі прогресувати.

Зокрема, це стосується італійського центрального захисника нідерландського походження Дієго Копполи.

21-річним юнаком уже починають потрохи цікавитись й інші клуби — на обрії з’явився Мілан і вже спрямував скаутів на перегляд гравця.

Представники "россонері" були присутні, зокрема, на матчі проти фріульського Удінезе в двадцять дев’ятому турі, у якому "мастифи" мінімально перемогли на виїзді (1:0).

Загалом у цьому сезоні Коппола провів 27 матчів та забив один гол.

Transfermarkt оцінив його трансфер у 7,5 млн євро.