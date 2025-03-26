Італія

Пошуки нового тренера для римлян тривають.

Італійська Рома впродовж поточного сезону вже встигла змінити трьох головних тренерів на чолі основної команди, і зрештою вже точно відомо, що наддосвідчений Клаудіо Раньєрі доведе кампанію до завершення на своїй посаді.

Що буде далі — наразі це загадка, яку "вовки" намагаються розв’язати ще до початку літнього трансферного вікна, оскільки Раньєрі не планує продовжувати діяльність на цій посаді й отримає місце в структурі клубу.

Тим часом йому готують заміну, і серед можливих варіантів називається нинішній головний тренер бергамаської Аталанти Джан П’єро Гасперіні.

67-річний фахівець вважає, що досягнув максимуму в своєму проєкті розбудови "Богині", і тепер готовий до нових викликів.

Повідомляється, що Раньєрі та спортивний директор Роми Флоран Гізольфі вже провели зустріч із Гасперіні для того, щоб обговорити технічну та фінансову ситуацію клубу.

Жодних попередніх угод досягнуто в підсумку не було, проте керманичу Аталанти запропонували контракт на три роки.

Раніше Гасперіні наступним чином коментував можливість такого працевлаштування.

"Це було б джерелом гордості. Рома — це як національна збірна, вона всім подобається. Хто б не хотів її тренувати? Це чудове місце, з винятковою публікою.

Але сезон ще не закінчився, за два місяці може статися багато речей, які зараз ніхто не може передбачити. І я повинен думати про Аталанту, у якої попереду ще довгий шлях", — заявив італійський фахівець.

Також на Гасперіні претендують такі клуби, як туринський Ювентус та Мілан.