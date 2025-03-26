Італія

Гравець дав свій коментар щодо вимогливості італійського спеціаліста.

Правий вінгер Наполі Давід Нерес в інтерв'ю виданню Corriere della Sera висловився щодо тренувань Антоніо Конте.

Нерес зазначив, що йому комфортно працювати під керівництвом вимогливого Конте.

"Він багато вимагає від кожного гравця. Для мене це ідеально, адже коли тренер не вимогливий, то я прагну розслабитися. Це [вимогливість] виявляє в тобі найкраще, стимулює й мотивує, як ніщо інше. Конте також може вилаяти, що сталося й зі мною після двох тижнів перебування тут. Ми провели товариський матч, в якому я, скажімо, не дуже старався, і він [Конте] покликав мене, чітко й прямо пояснивши все. У той момент я зрозумів, хто переді мною та як мені поводитися. Це допомогло мені.

Тренування? Вони найважчі з тих, які в мене коли-небудь були. За ці шість місяців я пробіг більше, ніж за всю свою кар'єру", — додав 28-річний бразилець.

На рахунку Давіда три гола й вісім асистів у 24-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.