Італія

Півзахисник "нерадзуррі" розповів про амбіції клубу, Сімоне Індзагі та можливу нову угоду.

Досвідчений атакуючий півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян заявив про бажання продовжити свій поточний контракт із "нерадзуррі", який спливає влітку 2026 року.

"Цілі Інтера на сезон? Ми були готові до цього сезону й розуміли, що він буде не таким простим, як минулий, адже суперники підсилилися. Нам потрібно зберігати спокій, думати про свою команду, залишатися разом і рухатися вперед. Поки що ми ще нічого не досягли – лише наближаємося до своїх цілей. Попереду довгий шлях: у нас ще дев’ять матчів Серії А, а також ігри в Лізі чемпіонів та Кубку Італії. Зараз ми зосереджені на Удінезе, а потім будемо думати про інші матчі. Попереду ще два місяці, і ми не заглядаємо занадто далеко, а зосереджуємося на завершенні сезону. Ми можемо дійти до кінця в кожному турнірі. Всі ми мріємо про великі досягнення, і якщо ти мрієш – то можеш досягти мети. Це буде непросто, адже всі хочуть виграти чемпіонат, Кубок та Лігу чемпіонів, але якщо ми будемо рухатися вперед, то зможемо дістатися туди, куди прагнемо".

"Сімоне Індзагі? За два роки, які я провів в Інтері, тренер дуже сильно виріс, і це видно за результатами команди. Він продовжує змінюватися й має величезне бажання вчитися. Кожен наставник, з яким я працював, був по-своєму унікальним: одні вважають, що дружні стосунки з гравцями приносять результат, інші – що важливо зберігати певну дистанцію між тренером і футболістами. Я не можу сказати, який підхід кращий, але можу стверджувати, що Індзагі виконує фантастичну роботу і заслуговує бути там, де він є".

"Продовження контракту з Інтером? Я хочу завершити сезон на високому рівні, як і Інтер, а потім вирішимо, чи варто мені залишитися ще на рік або піти. Ми поки що нічого не вирішили, але зараз я щасливий в Інтері і хотів би залишитися тут. Подивимося, що буде далі – мені б хотілося підписати контракт до 2027 року, але це також залежить від мого фізичного стану. Якщо я зможу добре підтримувати форму і демонструвати такий рівень, як зараз, то ми ухвалимо відповідне рішення", — цитує слова Генріха Мхітаряна fcinternews.it.

У поточному сезоні Генріх Мхітарян провів за Інтер 37 матчів у всіх турнірів, в яких він забив 1 гол та віддав 4 асисти.