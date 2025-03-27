Німеччина

"Фармацевти" готують до відходу свого капітана.

Центральний захисник італійського Мілана Малік Тіав може перейти в леверкузенський Баєр. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "фармацевтів" шукає нового центрального захисника у зв'язку з майбутнім відходом капітана команди Йонатана Та, у якого влітку спливає термін трудової угоди з німцями.

Зазначається, що леверкузенці вже досить давно стежать за 23-річним німцем. Директор німецького клубу Кім Фалькенберг, який вважається найважливішою людиною у колі спортивного директора Сімона Рольфеса, нещодавно був помічений на матчі Мілан — Феєнорд в Лізі чемпіонів.

Мілан оцінює Тіава у 25 млн. євро. Баєр зможе виплатити цю суму в разі продажу Оділона Коссуну, який наразі грає за Аталанту на правах оренди.

Цього сезону Малік Тіав відіграв за Мілан 27 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.