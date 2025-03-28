Італія

Все залежить від рішення Меньяна.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін влітку може приєднатися до італійського Мілану. Про це повідомляє Spazio Milan.

Основний голкіпер Мілана Майк Меньян досі не продовжив контракт з Міланом, який спливає 30 червня 2026 року, тому його майбутнє в італійському клубі оповите туманом.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" шукає воротарів для потенційної заміни французу. Пріоритетним варіантом є Люка Шевальє з Лілля.

Також повідомляється, що Мілан розглядає можливість трансферу українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. В свою чергу "королівський" клуб готовий розглянути пропозицію по Луніну у літнє трансферне вікно.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал десять матчів, пропустив тринадцять м'ячів та чотири рази відіграв "на нуль".