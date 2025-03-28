Все залежить від рішення Меньяна.
Андрій Лунін, getty images
28 березня 2025, 11:41
Воротар мадридського Реала Андрій Лунін влітку може приєднатися до італійського Мілану. Про це повідомляє Spazio Milan.
Основний голкіпер Мілана Майк Меньян досі не продовжив контракт з Міланом, який спливає 30 червня 2026 року, тому його майбутнє в італійському клубі оповите туманом.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" шукає воротарів для потенційної заміни французу. Пріоритетним варіантом є Люка Шевальє з Лілля.
Також повідомляється, що Мілан розглядає можливість трансферу українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. В свою чергу "королівський" клуб готовий розглянути пропозицію по Луніну у літнє трансферне вікно.
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал десять матчів, пропустив тринадцять м'ячів та чотири рази відіграв "на нуль".