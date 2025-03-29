Італія

Досвід співпраці гравця та клубу виявився напрочуд позитивним.

Ісландський нападника Альберт Гудмундссон на початку поточного сезону пішов на підвищення в італійському футболі, перейшовши з генуезького Дженоа до Фіорентини на правах оренди за 5,85 млн євро.

Витрачені кошти на підписання 27-річного виконавця в підсумку цілком себе виправдали для клубу з Флоренції, бо за 23 матчі той забив вісім голів та віддав одну гольову передачу, тоді як команда загалом упевнено почуває у верхній частині турнірної таблиці та Лізі конференцій УЄФА.

Утім, наближається строк завершення сезону та відповідно оренди Гудмундссона, тож Фіорентині належить вирішити долю подальшої співпраці з гравцем.

У клубі загалом задоволені цим досвідом, тому найближчим часом обговорюватимуть, де знайти вільних 17 млн євро та виплатити Дженоа компенсацію за повноцінний перехід футболіста.