Італія

Варіант, який досі не називався в місцевій пресі.

Досвідчений італійський фахівець Клаудіо Раньєрі перервав своє перебування на футбольній тренерській пенсії лише заради одного клубу — Роми, якій нині допомагає вийти з кризового становища.

Проте цей вияв лояльності 73-річного фахівця також має свої межі — уже після завершення кампанії Раньєрі перейде в склад керівництва клубу й тепер уже остаточно відійде від тренерських справ.

А поки цього не сталось, "вовки", із допомогою самого Клаудіо, шукають йому гідну заміну.

Нещодавно досвідчений тренер давав інтерв’ю, заявивши, що всі ті кандидати, включно з керманичем бергамаської Аталанти Джан П’єро Гасперіні, є "виключно вигадками ЗМІ".

А от кого італійська преса ще не згадувала в контексті майбутнього Роми, так це нинішнього головного тренера аравійського Ан-Насра Стефано Піолі.

Повідомляється, 59-річний фахівець відкритий до повернення до Серії A, і наразі ситуація щодо питання цього вивчається керівництвом римського клубу.

Ан-Наср нині йде третім у лізі Саудівської Аравії та дістався чвертьфіналу Ліги чемпіонів АФК.