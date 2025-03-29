Українець розібрався з опонентами та забив на 81-й хвилині гри.
Лечче - Рома, Getty Images
29 березня 2025, 23:43
У рамках 30-го туру Серії А Лечче на своєму полі приймала Рому.
Поєдинок ішов до нічиєї, доти, доки ініціативу у свої ноги не взяв Артем Довбик: українець розібрався з опонентами і пробив у ближній кут зі штрафного.
Таким чином, форвард приніс римлянам три очки своїми діями.
Лечче — Рома 0:1
Гол: Довбик, 81
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі (Каба, 72), Рамадані (Ребич, 84) — П'єротті (Банда, 58), Гельгасон (Беріша, 72), Карлссон (Ндрі, 58) — Крстович
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 84), Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле (Шомуродов, 72), Пеллегріні (Бальданці, 72) — Довбик (Пізіллі, 84)
Попередження: Карлссон — Бальданці, Салемакерс.