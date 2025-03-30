Італія

Неаполітанці перемогли завдяки двом голам в стартові 20 хвилин.

В рамках поєдинку 30 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Наполі приймав на своєму полі Мілан. Неаполітанці прагнули продовжувати тиск на Інтер в боротьбі за чемпіонський титул, тоді як команда Сержіу Консейсау хотіла наблизитись до зони єврокубків.

Ще не всі вболівальники встигли зайняти місця на трибунах, як стався перший гол у матчі. Ді Лоренцо зробив закидання на Політано, а той пробив з меж штрафного в ближній кут — Меньян не зміг врятувати. 1:0. Після цього команда Антоніо Конте на деякий час сіла в оборону, але Мілан не дуже активно атакував й взагалі не мав моментів.

Згодом неаполітанці зрозуміли, що можуть забити ще один гол, якщо будуть трошки активнішими, й зробили це. Лукаку отримав пас через центральну зону в чужому штрафному зовсім один й незграбно пробив в дальній кут. 2:0. Надалі Мілан вже діяв більш настирно в нападі, але здивувати оборону Наполі зовсім не вдавалось. Команди пішли відпочивати за рахунку 2:0.

Другий тайм команди розпочали при доволі високих швидкостях, але до небезпечних моментів справа не доходила. Здавалось, що Наполі суцільно контролює гру, але вихід Леау поступово додавав Мілану впевненості та гостроти. В середині другого тайму Тео Ернандес опинився на газоні в чужому штрафному та приніс своїй команді пенальті. Втім, Мерет прочитав напрямок удару Хіменеса й забрав м'яч.

Однак з часом Мілан досяг свого й скоротив відставання. Ернандес обігрався з Леау й прострілив низом — Йович легко замкнув пас. 2:1. Гості намагались забити ще раз, але всім спробам бракувало точності. На останніх хвилинах в атаку пішов навіть Меньян, але й це не допомогло. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Наполі з рахунком 2:1.

Команда Антоніо Конте продовжує боротьбу за чемпіонство, а справи підопічних Сержіу Консейсау стають дедалі гіршими.

Наполі — Мілан 2:1

Голи: Політано, 2, Лукаку, 19 - Йович, 84

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Ррахмані, Олівера — Гілмор, Замбо-Ангісса (Біллінг, 65), Лоботка (Жезус, 81) — Нерес (Нгонге, 86), Лукаку (Сімеоне, 85), Політано (Маццоккі, 86)

Мілан: Меньян — Вокер (А. Хіменес, 79), Габбія, Павлович, Ернандес — Фофана, Бондо (Леау, 46) — Пулішич (Йович, 78), Рейндерс, Феліш (Чуквезе, 54) — Абрагам (С. Хіменес, 55)

Попередження: Лукаку — А. Хіменес