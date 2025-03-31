Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 березня 2025 року.

У матчі 30 туру італійської Серії А міланський Інтер обіграв фріульський Удінезе на власному полі (2:1).

Два голи в першому таймі від "змій" визначили наперед подальший хід цього двобою.

Після перерви Удінезе навіть задав більше ударів по воротах за суперників, забив один м’яч у відповідь, але цього було недостатньо бодай для нічиєї.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 30 туру Серії А-2024/25:

Інтер — Удінезе 2:1

Голи: Арнаутович, 12 Фраттезі, 29 — Соле, 71

Інтер: Зоммер — Аугусто, Ачербі, Павар — Дімарко (Бісек, 63), Мхітарян, Чалханоглу (Асллані, 64), Фраттезі (Барелла, 64), Даміан (Залевські, 76) — Арнаутович (Корреа, 55), Тюрам.

Удінезе: Окоє — Соле, Бійол, Крістенсен — Камара (Модесто, 70), Ловрич (Браво, 46), Карлстрем (Саррага, 70), Атта (Паєро, 71), Ехізібує — Еккеленкамп (Пафунді, 80), Лукка.

Попередження: Асллані, Барелла.