Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Наполі.

Напередодні в гостьовому поєдинку тридцятого туру італійської Серії A Мілан поступився Наполі.

Наполі — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Відтоді, як я почав тут працювати, я ніколи не виправдовувався, але сьогодні це все ж таки станеться.

Я прокинувся з новиною про те, що Лофтус-Чік захворів і був госпіталізований. Потім близько обіду ми дізнались, що Тіав не зможе грати через проблеми з кишечником, а пізніше — що у Леау проблеми зі стегном.

Це не виправдання, ми повинні були зробити більше в першому таймі. Перші 20 хвилин ми не робили того, до чого готувались. На жаль, у цей момент сезону такі речі трапляються, а також бувають такі чорні дні, як сьогодні. Однак у другому таймі була позитивна реакція команди.

Для пробиття пенальті зазвичай вистачає трьох гравців. Пулішич хотів надати впевненості Хіменесу, тут не я повинен говорити гравцям, що робити, але я щасливий, тому що це ознака того, що наша роздягальня дуже згуртована.

Я вже готувався до матчу без Леау, бо він повертався з ігор національної збірної, також Хіменес провів лише два тренування і мав дуже набряклий гомілковостопний суглоб. Але ця команда має потенціал і якість. Ми повинні лише знайти баланс, ми не можемо пресингувати без сміливості та впевненості, суперники занадто легко виходили з нашого пресингу.

Потім нам удалось робити це краще. Однак на той момент ми вже багато програли моментів боротьби у першому таймі. Наша команда має якість, я в ній упевнений, і атмосфера в колективі дуже здорова. У середу у нас є можливість це довести", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан прийматиме Фіорентину.