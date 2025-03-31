Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 березня 2025 року.

Наполі в 30-му турі Серії А-2024/25 впорався з Міланом на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Господарі поля двічі уразили ворота гостей протягом стартових 20-ти хвилин — результативними ударами відзначилися Маттео Політано й Ромелу Лукаку. Сантьяго Хіменес міг скоротити відставання "россонері" в другому таймі, але не реалізував пенальті. У підсумку, "адзуррі" здобули звитягу, але не зберегли свої ворота "сухими" через гол Луки Йовича.

Наполі йде другим турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Мілан перебуває на дев'ятій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Мілан у рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі — Мілан 2:1

Голи: Політано, 2, Лукаку, 19 — Йович, 84

На 69-й хвилині С. Хіменес не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Ррахмані, Олівера — Гілмор, Замбо-Ангісса (Біллінг, 65), Лоботка (Ж. Жезус, 81) — Нерес (Нгонге, 86), Лукаку (Сімеоне, 85), Політано (Маццоккі, 86)

Мілан: Меньян — Вокер (А. Хіменес, 79), Габбія, Павлович, Ернандес — Фофана, Бондо (Леан, 46) — Пулішич (Йович, 78), Рейндерс, Феліш (Чуквезе, 54) — Абрагам (С. Хіменес, 55)

Попередження: Лукаку — А. Хіменес