Італія

Без переможця на Стадіо Олімпіко.

У рамках 30-го туру італійської Серії А римський Лаціо приймав на своєму полі Торіно.

У матчі було багато боротьби, що можна побачити за кількістю жовтих карток, а ось перший гол ми побачили аж на 57-й хвилині: Педро асистував на Адама Марушича, який вивів римлян уперед.

Проте радіти господарям було зарано, оскільки Гвідас Гінейтіс на 82-й хвилині реалізував свій момент та повернув паритет на табло.

Більше голів ми не побачили. Фінальний свисток зафіксував нічию на Стадіо Олімпіко у Римі.

Лаціо — Торіно 1:1

Голи: Марушич, 57 - Гінейтіс, 82

Лаціо: Проведель — Хісай (Пеллегріні, 73), Жиго, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 89), Діа (Нослін, 66), Дзакканьї — Педро (Деле-Баширу, 73)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Карамо, 72), Коко, Маріпан, Бірагі — Казадеї (Санабрія, 71), Річчі — Лазаро (Педерсен, 86), Влашич (Гінейтіс, 71), Ельмас — Адамс (Ілич, 86)

Попередження: Дзакканьї, Гендузі, Романьйолі — Лазаро, Маріпан, Річчі, Валюкевич