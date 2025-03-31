Без переможця на Стадіо Олімпіко.
Лаціо - Торіно, Getty Images
31 березня 2025, 23:42
У рамках 30-го туру італійської Серії А римський Лаціо приймав на своєму полі Торіно.
У матчі було багато боротьби, що можна побачити за кількістю жовтих карток, а ось перший гол ми побачили аж на 57-й хвилині: Педро асистував на Адама Марушича, який вивів римлян уперед.
Проте радіти господарям було зарано, оскільки Гвідас Гінейтіс на 82-й хвилині реалізував свій момент та повернув паритет на табло.
Більше голів ми не побачили. Фінальний свисток зафіксував нічию на Стадіо Олімпіко у Римі.
Лаціо — Торіно 1:1
Голи: Марушич, 57 - Гінейтіс, 82
Лаціо: Проведель — Хісай (Пеллегріні, 73), Жиго, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 89), Діа (Нослін, 66), Дзакканьї — Педро (Деле-Баширу, 73)
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Карамо, 72), Коко, Маріпан, Бірагі — Казадеї (Санабрія, 71), Річчі — Лазаро (Педерсен, 86), Влашич (Гінейтіс, 71), Ельмас — Адамс (Ілич, 86)
Попередження: Дзакканьї, Гендузі, Романьйолі — Лазаро, Маріпан, Річчі, Валюкевич