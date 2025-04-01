Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 31 березня 2025 року.
Лаціо - Торіно, Getty Images
01 квітня 2025, 00:30
У рамках 30-го туру італійської Серії А римський Лаціо зіграв на власному полі унічию з Торіно.
На 57-й хвилині Адам Марушич відкрив рахунок, але під завісу протистояння, на 82-й хвилині, Гвідас Гінейтіс врятував для туринців нічийний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Торіно у рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25:
Лаціо — Торіно 1:1
Голи: Марушич, 57 - Гінейтіс, 82
Лаціо: Проведель — Хісай (Пеллегріні, 73), Жиго, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 89), Діа (Нослін, 66), Дзакканьї — Педро (Деле-Баширу, 73)
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Карамо, 72), Коко, Маріпан, Бірагі — Казадеї (Санабрія, 71), Річчі — Лазаро (Педерсен, 86), Влашич (Гінейтіс, 71), Ельмас — Адамс (Ілич, 86)
Попередження: Дзакканьї, Гендузі, Романьйолі — Лазаро, Маріпан, Річчі, Валюкевич