У рамках 30-го туру італійської Серії А римський Лаціо зіграв на власному полі унічию з Торіно.

На 57-й хвилині Адам Марушич відкрив рахунок, але під завісу протистояння, на 82-й хвилині, Гвідас Гінейтіс врятував для туринців нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Торіно у рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25:

 

Лаціо — Торіно 1:1
Голи: Марушич, 57 -  Гінейтіс, 82

Лаціо: Проведель — Хісай (Пеллегріні, 73), Жиго, Романьйолі, Марушич — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 89), Діа (Нослін, 66), Дзакканьї — Педро (Деле-Баширу, 73)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Карамо, 72), Коко, Маріпан, Бірагі — Казадеї (Санабрія, 71), Річчі — Лазаро (Педерсен, 86), Влашич (Гінейтіс, 71), Ельмас — Адамс (Ілич, 86)

Попередження: Дзакканьї, Гендузі, Романьйолі — Лазаро, Маріпан, Річчі, Валюкевич