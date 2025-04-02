Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 2 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Кубка Італії-2024/25 відбудеться Дербі делла Мадонніна — Мілан "прийматиме" Інтер.

СЕРЕДА, 2 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ввечері середи "россонері" й "нерадзуррі" зустрінуться вчетверте в ході поточної кампанії, тоді як п'яте дербі, в якому визначиться перший фіналіст цього розіграшу Кубка Італії, має відбутися 23 квітня. Інтер усе ще націлений на требл, а от невдалий сезон Мілана вже навряд чи буде врятовано навіть якщо вибити з турніру запеклого суперника й здобути потім трофей у боротьбі з Емполі/Болоньєю.

Колектив Сержіу Консейсана після перемоги за рахунок здійсненого в поєдинку якраз із командою Сімоне Індзагі камбеку (3:2) в Суперкубку Італії у січні, місяцем пізніше попрощався з Лігою чемпіонів, несподівано поступившись Феєнорду, а потім і значно погіршив своє турнірне становище в Серії А кількома поразками від конкурентів.

Інтеру проблеми Мілана взагалі не близькі. Лідируючих у турнірній таблиці чемпіонату Італії "нерадзуррі" від дев'ятих "россонері" відділяють аж 20 очок, і вже невдовзі зникнуть навіть чисто теоретичні шанси хоча б відновити паритет. Чинний чемпіон у першу чергу націлений на захист Скудетто, тож навряд чи саме на перший матч Кубка буде кинуто всі сили.

Мілан уникнув поразок від Інтера в трьох попередніх Дербі делла Мадонніна й цілком може стримати запеклого суперника ще раз, вкотре проявивши характер, що вже не раз удавалося під керівництвом Сержіу Консейсана. Відсутність деяких важливих виконавців "нерадзуррі" також може зіграти свою роль у сьогоднішньому поєдинку з "россонері".

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сержіу Консейсан, головний тренер Мілана: "Дербі завжди є важливою для всіх грою, враховуючи контекст, але зараз інший час і деякі з гравців будуть іншими. Інтер завжди сильний суперник, тож ми хочемо розпочати матч сильно, щоб досягти нашої мети, а саме перемоги. Маємо зосередитися на грі й ні на чому іншому. Це правда, що здобуття кубка — найкоротший шлях до єврокубків, але в нас є ще кілька матчів у чемпіонаті, в яких ми теж маємо перемогти".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Ми знаємо, що цей матч дуже важливий, адже це дербі проти Мілана в півфіналі Кубка Італії. Ми дійсно хочемо продемонструвати чудову гру проти високоякісної команди, яка цього сезону створила чимало проблем як нам, так і іншим суперникам. Розуміємо, що це 180-хвилинний виклик, тобто не матч чемпіонату, але наш підхід залишається незмінним: ми хочемо, щоб команда виходила на поле якомога сильнішою, хоч це й не завжди дає про себе знати".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Вокер, Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — А. Хіменес, Пулішич, Леан — Абрагам

Інтер: Х. Мартінес — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Барелла, К. Аугусто — Тюрам, Корреа

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