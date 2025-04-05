Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 5 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Фіорентиною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 5 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цього суботнього вечора Фіорентина вкотре спробує вперше із сезону-2000/01 двічі перемогти Мілан протягом однієї кампанії чемпіонату Італії. У першому колі, а саме на початку жовтня 2024 року, колектив Раффаеле Палладіно на Стадіо Артеміо Франкі у Флоренції впорався з командою тоді ще Паулу Фонсеки (2:1).

Клуби продовжують вести боротьбу за єврокубкові позиції турнірної таблиці Серії А. "Россонері" сподіватимуться на скорочення відставання від свого сьогоднішнього суперника до одного залікового бала, але для цього їм потрібно вп'яте поспіль перемогти його на власному полі, чого в чемпіонаті Італії не ставалося з 50-х років.

Мілан під керівництвом Сержіу Консейсана після доволі очікуваної виїзної поразки від Наполі (1:2) в минулому турі "приймав" Інтер у Кубку Італії. Перший півфінальний поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1, тож доля путівки до фіналу визначиться 23 квітня. Фіорентина ж майже тижнем раніше зусиллями Мойзе Кіна вдома поховала надії Аталанти (1:0) на Скудетто.

Підопічним Палладіно, здається, вдалося повернутися на шлях успіхів і матч на Стадіо Джузеппе Меацца має підтвердити або спростувати це. І якщо португальський колега Раффаеле вже, напевно, не втримається на своїй посаді, то італієць ще має що втрачати, адже його майбутнє досі під питанням. Очікуємо, що сьогодні ці претенденти на місце в топ-6 Серії А сильнішого не виявлять.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 1.88, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 4.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Габбія, Ернандес — Бондо, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леан — С. Хіменес

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Катальді, Фаджолі, Парізі — Гудмундссон, Кін

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА