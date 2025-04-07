Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 7 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25 Болонья на власному полі зустрінеться з Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 7 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Черговий тур чемпіонату Італії вечірнім протистоянням у понеділок закриють Болонья й Наполі. "Россоблу" до сьогоднішньої дуелі підходять із наміром продовжити свою серію з домашніх звитяг у турнірі до семи поєдинків, чого не ставалося з травня 2019 року, коли на чолі із Синишею Михайловичем вони впоралися якраз з "адзуррі" під керівництвом Карло Анчелотті (3:2).

Після скромної виїзної перемоги над Венецією (1:0) в попередньому турі Серії А колектив Вінченцо Італьяно гостював в Емполі. Минулого вівторка команди проводили перший матч півфіналу Кубка Італії і саме Болонья досягла в ньому бажаного результату, зробивши значний крок назустріч першому [для себе] з 1974 року вирішальному поєдинку турніру.

Наполі ж мав трохи більше часу на відновлення й підготовку до матчу. У минулому турі підопічні Антоніо Конте вдома завдали поразки Мілану (2:1), продовживши переслідувати Інтер у боротьбі за Скудетто. Втрата очок "нерадзуррі" цими вихідними (Парма — Інтер 2:2) дозволить "адзуррі" в разі перемоги сьогодні скоротити своє відставання до одного залікового бала.

Варто зазначити, що на власному полі Болонья не перемагала Наполі якраз із раніше згаданого поєдинку в 2019-му. Ба більше, за підсумками останніх десяти протистоянь між цими суперниками на Стадіо Ренато Даль'Ара гості лише двічі їхали додому без очок (4В, 4Н, 2П). Імовірно, станом на зараз команди не спроможні виявити сильнішого, тож очікуємо на нічию.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.67, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 2.94. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Равалья — Гольм, Бейкема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Побега — Ндоє, Одгор, Домінгес — Кастро

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес

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