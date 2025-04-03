Італія

Француз не націлений на повернення до Мілана після оренди.

Центральний захисник П'єр Калулу, орендований Ювентусом у Мілана до кінця сезону-2024/25, хоче перебратися до туринського клубу на постійній основі.

За даними журналіста Ніколо Скіри, "б'янконері" мають право викупу 24-річного француза за 14+3 млн євро. Його контракт із "россонері" розраховано до кінця червня 2027 року.

На рахунку Калулу один гол у 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Нагадаємо, що Ювентусу в серпні 2024-го оренда захисника обійшлася в 3.3 млн.

П'єр поповнив склад Мілана у серпні 2020 року. Тоді Ліон отримав за свого вихованця 1.39 млн.