Італія

Італієць може повернутись на батьківщину.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі зацікавив туринський Ювентус, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За наявними даними джерела, Ювентус мав непрямі контакти з італійцем. Тим часом Сандро не поспішає повертатись до Серії А.

Зазначається, що Ювентус працюватиме над тим, щоб змінити думку футболіста. Трансфер 24-річного гравця оцінюється у 60-70 млн євро.

Сандро забив три голи та зробив один асист у 35 матчах Прем'єр-ліги за клуб. ​

Останній його гол був забитий в матчі проти Брентфорда, де він відзначився вражаючим ударом з гострого кута, принісши перемогу Ньюкаслу з рахунком 2:1.