Італія

Семуель Мбангула проводить хорошу дебютну кампанію на дорослому рівні.

Лівий вінгер Ювентуса Семуель Мбангула перебуває на трансферних радарах представників чемпіонатів Англії і Німеччини, передає журналіст Ніколо Скіра.

Талановитий 21-річний бельгієць привернув до себе увагу в ході дебютної кампанії на дорослому рівні. Зараз на рахунку гравця чотири гола й п'ять асистів у 30 матчах усіх турнірів.

Наразі невідомо, які саме клуби зацікавлені в трансфері оціненого (transfermarkt) в 14 млн євро Мбангула. Його контракт із "б'янконері" розраховано до кінця червня 2028 року.

Семуель перебрався до Турина влітку 2020-го. Ювентус віддав за нього Андерлехту 390 тисяч.