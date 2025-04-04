Семуель Мбангула проводить хорошу дебютну кампанію на дорослому рівні.
Семуель Мбангула, Getty Images
04 квітня 2025, 00:05
Лівий вінгер Ювентуса Семуель Мбангула перебуває на трансферних радарах представників чемпіонатів Англії і Німеччини, передає журналіст Ніколо Скіра.
Талановитий 21-річний бельгієць привернув до себе увагу в ході дебютної кампанії на дорослому рівні. Зараз на рахунку гравця чотири гола й п'ять асистів у 30 матчах усіх турнірів.
Наразі невідомо, які саме клуби зацікавлені в трансфері оціненого (transfermarkt) в 14 млн євро Мбангула. Його контракт із "б'янконері" розраховано до кінця червня 2028 року.
Семуель перебрався до Турина влітку 2020-го. Ювентус віддав за нього Андерлехту 390 тисяч.