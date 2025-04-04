Італія

"Грифони" набрали три очки на Стадіо Луїджі Ферраріс.

У матчі 31 туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі здолала Удінезе з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі забив Алессандро Дзанолі на 77-й хвилині, реалізувавши один із небагатьох моментів "грифонів".

Гості зуміли зрівняти рахунок у компенсований до другого тайму час, але після перегляду VAR гол Руя Модешту був скасований через офсайд.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженоа та був замінений на 69-й хвилині.

Дженоа — Удінезе 1:0

Гол: Дзанолі, 77

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Де Вінтер, Васкес (Маттурро, 83), Мартін — Френдруп, Мазіні (Онана, 55) — Дзанолі (Мессіас, 84), Маліновський (Екубан, 69), Торсбю (Каса, 83) — Пінамонті

Удінезе: Окоє — Ехізібує (Крістенсен, 79), Бійол, Соле, Камара — Атта (Модешту, 70), Саррага (Ловрич, 70), Карлстрем, Еккеленкамп (Паєро, 62) — Лукка, Браво (Пафунді, 80)

Попередження: Френдруп, Торсбю — Лукка, Еккеленкамп